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Фото: Pixabay.com
Рязанские полицейские поймали квартирного вора, разместив объявление о дешевой аренде жилья. Об этом
Злоумышленник обокрал две квартиры, которые арендовал на сутки. Из первой он унес всю бытовую технику, из второй — два телевизора, духовой шкаф и кухонную вытяжку.
Мужчина заключал договоры аренды по своему паспорту. При этом найти его не получалось: по месту жительства он давно не появлялся, родные и знакомые ничего о нем мне знали.
«Полицейские разместили на тех же информационных ресурсах, которыми пользовались пострадавшие хозяева квартир, объявление с предложением арендовать жилье по привлекательной цене. Вскоре злоумышленник „клюнул“ на эту приманку», — пояснили в пресс-службе.
Оперативники задержали 27-летнего жителя Милославского района. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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