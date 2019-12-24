Рязанская область оказалась в конце рейтинга самых закредитованных регионов

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Рязанская область оказалась на 69 месте рейтинга самых закредитованных регионов. Об этом передает
Всего в списке оказались 85 регионов. Отмечается, что средний уровень закредитованности россиян за 2019 год вырос с 44,9 до 47,1%.
Самыми закредитованными регионами стали Ингушения, Крым и Севастополь с индикаторами долговой нагрузки 9,9%, 13,9%, 15,9% соответственно.
Рязанская область получила показатель в 63%.
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