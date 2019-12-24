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Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина
Рязанцев пригласили встретить Новый год в кремле. Вечером 31 декабря в Христорождественском соборе устроят молебен,
Служба начнется в 23:00. Через полчаса на площади перед Успенским собором выступит ансамбль священнослужителей. Для гостей устроят чаепитие.
«Начало Нового года возвестят 12 ударов благовеста и праздничный трезвон, — пообещали в епархии. — После полуночи в Христорождественском соборе начнется Божественная литургия».
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РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.