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10:32, 24 декабря 2019 252

«Рязаньэнерго» напомнил владельцам электрогенераторов о правилах безопасности

«Рязаньэнерго» напомнил владельцам электрогенераторов о правилах безопасности

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнил владельцам электрогенераторов о правилах безопасности.

Резервный источник электроснабжения позволяет осуществить питание потребителей независимо от энергосистемы. Неправильное присоединение РИСЭ к внутренним (внутридомовым) сетям может нарушить бесперебойное электроснабжение потребителей, создать угрозу возникновения пожара, привести к поражению электрическим током, как самих владельцев электрогенераторов, так и энергетиков, производящих работы на внешней сети электроснабжения. Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных травм и гибели людей. Виновные в совершении подобных действий будут нести ответственность в соответствии с законодательством России.

«В связи с этим бытовым потребителям необходимо знать: параллельная работа РИСЭ с энергосистемой категорически запрещается! — подчеркнули в „Рязаньэнерго“. — После приобретения РИСЭ потребителю рекомендуется обратиться в энергоснабжающую организацию в своем районе и уведомить энергетиков о возможности подключения данного устройства к электрической сети. Это необходимо для безопасной эксплуатации РИСЭ и предупреждения случаев электротравматизма».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать РИСЭ в энергоснабжающей организации и заключить с ней эксплуатационное соглашение, регламентирующее безопасное выполнение работ: подключать электрогенераторы могут только специалисты по заранее разработанным схемам, исключающим ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешнюю электрическую сеть, самостоятельно изменять их нельзя. РИСЭ должны использоваться в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» с обязательной проверкой не реже одного раза в полгода и техническим обслуживанием.

Информацию о правилах эксплуатации и регистрации РИСЭ можно получить в Контакт-центре «Россети Центр и Приволжье» по номеру: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).


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