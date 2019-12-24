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19:45, 24 декабря 2019 212
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Россияне назвали худшие новогодние подарки

Россияне назвали худшие новогодние подарки

Антирейтинг новогодних подарков для россиян возглавили сувениры и символы года. Об этом свидетельствуют данные исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, передает РИА Новости.

Уточняется, что опрос проводился с 13 по 18 декабря среди почти 5,2 тысяч российских пользователей проекта.

Исследование показало, что меньше всего на Новый год россияне хотят получить сувениры и символы года, мягкие игрушки, весы, мыло, календарь, станок для бритья, набор косметики и полотенце.

Среди гаджетов и электроники наименее желательными в качестве подарков оказались электрическая бритва, игровая консоль, музыкальная колонка, электронная книга, навигатор и робот-пылесос.

Кроме того, исследование показало, что более половины опрошенных (53%) ориентируются при выборе подарка на пожелания близких, 18% формируют список перед походом в магазин, а 15% дарят первое, что попадется на глаза.

70% респондентов уверены, что подарок должен быть полезным, 11% опрошенных придерживаются мнения, что он должен просто удивить, а 9% считают, что главное — внимание. Большинство респондентов (71%) признались, что им дарят бесполезные подарки, однако лишь 9% заявили, что передаривают их.


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