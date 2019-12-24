Приставы вернули рязанцу дочь, которую мать увезла в другой регион

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Рязанские приставы вернули четырехлетнюю девочку отцу. Об этом сообщила
В 2018 году в семье рязанцев возник вопрос, с кем будет жить ребенок. Тогда мать забрала трехлетнюю девочку и «воспрепятствовала ее общению с отцом».
Мужчина утверждал, что женщина ведет себя «агрессивно и представляет угрозу жизни и здоровью девочки».
В июле 2019 году приставы возбудили исполнительное производство, по которому мать должна была отдать ребенка отцу.
После этого женщина перестала появляться по месту регистрации. В августе 2019 года ребенка объявили в розыск. Пристав выяснили, что бабушка девочки живет в Мордовии. Там удалось найти ребенка.
Ее передали отцу.
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