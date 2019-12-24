Появились фото с места аварии со школьником в Приокском

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Фото: УМВД по Рязанской области
Пресс-служба рязанского УМВД предоставила фотографии аварии со школьником в Приокском. Напомним, ДТП произошло утром в понедельник, 23 декабря.
В 7:50 около дома №55 на улице Октябрьской на нерегулируемом переходе Hyundai Elantra сбил 11-летнего юношу. За рулем машины был 70-летний мужчина.
Мальчика доставили в больницу. Ему оказали помощь и отпустили домой.
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