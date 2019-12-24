Под Рязанью сбили 15-летнего подростка

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Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 24 декабря, в Полянах сбили 15-летнего подростка. Об этом с\пишет ИД «
Около 7:30 «пятнадцатая», за рулем которой был житель поселка Ласковский, сбил 15-летнего пешехода. По предварительной информации, последний пытался перебежать дорогу вне пешеходного перехода, водитель не успел затормозить и избежать столкновения.
В полиции сообщили, что он был трезв. Подросток обращался за медпомощью.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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