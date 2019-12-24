По поручению Любимова многодетной семье подарили сертификат на покупку кровати

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По поручению губернатора Николая Любимова многодетной семье рязанцев подарили сертификат на покупку кровати-трансформера. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили в официальной
Шумеевы воспитывают четверых детей. 25 ноября многодетная мать
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