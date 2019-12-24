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11:45, 24 декабря 2019 177
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Пару из Шиловского района осудили за кражу денег с банковской карты

Пару из Шиловского района осудили за кражу денег с банковской карты

Фото: Pixabay.com

Пару из Шиловского района осудили за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В октябре женщина нашла в магазине карту, на которой был написан PIN-код. Злоумышленница сняла с нее часть денег. Дома она рассказала сожителю о карте, тот предложил пользоваться ей. За три дня пара сняла 12 600 рублей.

Злоумышленников признали виновными в хищении. Женщину приговорили к двух годам условного лишения свободы, мужчину — к году и десяти месяцам условного лишения свободы. Обоим назначили испытательный срок в год.

Приговор вступил в силу.


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