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13:07, 24 декабря 2019 95
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На двух улицах в Воронеже появятся новые дорожные знаки

На двух улицах в Воронеже появятся новые дорожные знаки

На участках улицы Димитрова и Монтажном проезде в Воронеже появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщил сайт мэрии.

Конструкции установят для повышения безопасности на дорогах. На магистралях появятся знаки, предупреждающие о месте для парковки, запрете остановки, необходимости уступить дорогу или сделать остановку перед началом движения.

Также на двух улицах будут установлены таблички «Зона действия», «Зона действия 60 м», «Работает эвакуатор», «Фотовидеофиксация», «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

В мэрии также опубликовали схему с местами, где появятся знаки.


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