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Момент столкновения машины пьяного иностранца с пятью автомобилями в Семчине попал на видео. Ролик опубликовал во «ВКонтакте» Павел Захаров.
Напомним, днем в воскресенье, 22 декабря, иностранец
Ранее появилось еще одно
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