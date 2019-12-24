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20:16, 24 декабря 2019 213
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Момент столкновения машины пьяного иностранца с пятью автомобилями в Семчине попал на видео

Момент столкновения машины пьяного иностранца с пятью автомобилями в Семчине попал на видео

Момент столкновения машины пьяного иностранца с пятью автомобилями в Семчине попал на видео. Ролик опубликовал во «ВКонтакте» Павел Захаров.

Напомним, днем в воскресенье, 22 декабря, иностранец разбил несколько автомобилей во дворе на улице Семчинской. Его задержали. Выяснилось, что мужчиина был пьян.

Ранее появилось еще одно видео с места происшествия, а полицейские показали фотографии пострадавших в аварии машин.


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