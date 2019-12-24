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12:02, 24 декабря 2019 187
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Минздрав опроверг информацию об объединении перинатального центра, ДОКБ и детской поликлиники №3

Минздрав опроверг информацию об объединении перинатального центра, ДОКБ и детской поликлиники №3

В Рязани не рассматривают вопрос об объединении перинатального центра, ДОКБ и детской поликлиники №3. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Проект по объединению предложила врач перинатального центра Светлана Петрова. Он предусматривает слияние трех учреждений разных медицинских профилей и разной подчиненности по уровням оказания медицинской помощи.

В минздраве реализацию проекта посчитали нецелесообразной на территории Рязанской области.

«В частности, не рассчитан экономический эффект; не уточнены источники финансирования, в проекте ставятся целевые индикаторы по снижению младенческой смертности, которые уже достигнуты, предусматривается создание служб медицинской помощи детям, которые уже существуют», — говорится в сообщении.

Напомним, перинатальный центр, детскую областную клиническую больницу и детскую поликлинику №3 планировали объединить для того, чтобы создать на их основе «Центра охраны здоровья матери и ребенка».

Фото из группы перинатального центра «ВКонтакте»


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