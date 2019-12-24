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12:05, 24 декабря 2019 122
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Матвиенко рассказала, когда налог на самозанятых введут по всей России

Матвиенко рассказала, когда налог на самозанятых введут по всей России

Фото: Kremlin.ru

Совет Федерации разрабатывает законопроект, который позволит россиянам получить статус самозанятых на территории всей страны, об этом рассказывала председатель СФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Мы сейчас работаем над этим законопроектом. С 1 июля следующего года можно было бы распространить закон на все субъекты, всю Россию», — пояснила Матвиенко.

Также она отметила, что сейчас этот вид налогообложения граждан действует на территории четырех субъектов страны. Матвиенко напомнила также, что со следующего года он будет распространен еще на 19 регионов.

В сообщении говорится, что налоговый режим для самозанятых подразумевает налог на профессиональный доход. Предприниматели, чьи доходы не превышают 200 тысяч рублей, могут поставить себе на смартфон приложение «Мой налог». С помощью него будут автоматически отчисляться 4%.


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