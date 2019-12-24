Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным в следующем году

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Фото: Pixabay.com
Валентина Матвиенко предложила на законодательном уровне сделать 31 декабря выходным в следующем году. При этом, по ее словам, общее число выходных не должно вырасти, передает
Спикер Совфеда рассказала, что в предновогодние каникулы всегда ходит на «Щелкунчика» в Большой театр с сыном, невесткой и внучкой. После Нового года она на пять дней собирается ездить по России и отдыхать.
Напомним, в этом году 31 декабря в нескольких регионах (Ленинградской, Владимирской, Рязанской, Курганской, Калининградской областях, а также Якутии, Татарстане, Карелии, Ингушетии и других субъектах) сделали выходным.
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