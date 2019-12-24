Генпрокуратура проверит благотворительный фонд, собиравший деньги в Рязани

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Генпрокуратура проверит благотворительный фонд «7 жизней», собиравший деньги в Рязани. Заявление с просьбой изучить работу фонда направило благотворительное собрание «Все вместе», сообщил RZN.info специалист по связям с общественностью.
Поводом для обращение стала жалоба жительницы Саранска, для дочери которой «7 жизней» открыл благотворительные сборы в
С 11 февраля Кузнецовой стали звонить незнакомцы, которые спрашивали, болеет ли ее дочь. До июля ей рассказывали, что люди с ящиками-копилками ходят по разным городам и собирают деньги для ее ребенка.
В сентябре женщина попросила Антона Лысикова перевести ей собранные деньги, но тот перестал выходить на связь. В ноябре Кузнецовой вновь сообщили о сборе денег для ее ребенка, на этот раз из Магнитогорска. В декабре женщина обратилась в ассоциацию «Все вместе». Специалисты проанализировали работу фонда и обратились в прокуратуру.
«Учитывая, что данная организация не публикует каких-либо отчетов об уличных акциях, о сборе и расходовании денежных средств, использует фото и истории болезней детей без согласования с родителями, ее деятельность очень похожа на деятельность мошеннических организаций. Информация, предоставленная Кузнецовой С.В., подтверждает данное предположение», — говорится в обращении в прокуратуру.
Напомним, в феврале RZN.info пытался
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