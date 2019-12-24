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13:17, 24 декабря 2019 369
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ФАПы, две школы и крытый каток. В 2020 году В Рязанской области появятся 11 соцобъектов более чем за миллиард рублей

ФАПы, две школы и крытый каток. В 2020 году В Рязанской области появятся 11 соцобъектов более чем за миллиард рублей

Фото: Pixabay.com

В 2020 году в Рязанской области начнут работать пять фельдшерско-акушерских пунктов, две школы, два спортобъекта и пожарное депо. Об этом Рязанскому городскому сайту сообщили источники в региональном минстрое.

Новые ФАПы откроют в селах Черная Слобода Шацкого района, Кипчаково Кораблинского района, Токарево Касимовского района, Караулово Путятинского района, Морозовы Борки Сапожковского района и Ольхи Ухоловского района. Каждый медпункт обойдется 5,974 миллиона рублей. Деньги выделили из областного и федерального бюджетов.

Кроме того, в селе Кутуково за счет региональной казны построят пожарное депо за 25,67 миллиона рублей. В новом году первых учеников примут две школы — на 132 места в селе Незнаново Кораблинского района (объем финансирования — 61 млн рублей) и на 1 100 мест в рязанском микрорайоне Горроща (за 557,855 миллиона рублей).

В рабочем поселке Старожилово откроется физкультурно-оздоровительный комплекс, на строительство которого выделили 140,8 миллиона рублей. В Рязани на улице Шевченко заработает крытый каток стоимостью 273 миллиона рублей.

Всего на строительство 11 объектов выделено около 1,1 миллиарда рублей.


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