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17:28, 24 декабря 2019 80
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Экс-директора УК в Воронеже осудят за присвоение 16 миллионов

Экс-директора УК в Воронеже осудят за присвоение 16 миллионов

Экс-директора УК в Воронеже осудят за присвоение 16 миллионов. Об этом сообщили «Вести Воронеж».

По версии следствия, в 2014 году управляющая компания заключила договор с поставщиком на отпуск тепловой энергии. Предприятие должно было обеспечивать подачу тепла, а УК — своевременно платить. Однако компания деньги собственников перечисляла поставщикам не в полном объеме.

С 2014 по 2015 годы УК получила от жильцов за теплоснабжение 47 млн. рублей, но перечислила поставщику лишь 31,1 млн. рублей. Оставшиеся 16 млн предприниматель переводил со счетов предприятия на личный, сделав это 56 раз.

Следователи возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.


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