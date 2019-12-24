Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:41, 24 декабря 2019 116
 0    0

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Во вторник, 24 декабря, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В первой половине дня на территории области ожидается туман. Видимость не превысит 200-500 метров. На дорогах местами гололедица.

Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101, 112, 8 (4912) 21-63-04 (единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 10 декабря 2019 5 783
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
20:13, 13 декабря 2019 4 377
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 18 826
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 415
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
10:57, 10 декабря 2019 2 023
В резиденции Деда Мороза из Великого Устюга объяснили его появление в Рязани и Саратове одновременно 3
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум