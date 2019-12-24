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Во вторник, 24 декабря, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В первой половине дня на территории области ожидается туман. Видимость не превысит 200-500 метров. На дорогах местами гололедица.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101, 112,
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