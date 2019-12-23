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13:20, 23 декабря 2019 302
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Жители Сараевского района пожаловались на запертую детскую площадку 1

Жители Сараевского района пожаловались на запертую детскую площадку

Фото: Издательство «Пресса»

Жители села Можары Сараевского района пожаловались на то, что новую детскую площадку, построенную по программе местных инициатив, запирают на ключ. Об этом пишет издательство «Пресса».

Сараевцы недоумевают — почему обустроенная отчасти на их средства площадка постоянно закрыта?

В местной администрации объяснили, что желающие погулять здесь с детьми могут взять ключ — он находится в детсаду, расположенном рядом. Уходя, необходимо снова запереть замок, а ключ вернуть на место.

Глава сельского поселения заявил, что площадку закрывают, чтобы ее не разломали. «Построить ее было не так-то просто», — подчеркнул он.


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