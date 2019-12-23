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Жительница Воронежской области помогла полицейским поймать преступника. Об этом
В сентябре главе администрации Данковского сельского поселения Каширского района Любови Чернякиной позвонил житель села Карамышево и рассказал о незнакомце с мешком. Женщина и ее приятель нашли этого человека, задержали и вызвали полицию.
Пойманным мужчиной оказался ранее судимый житель соседнего села Лискинского района. В его мешке были украденные вещи. Он не раз залезал в один и тот же дом и воровал там.
Полицейские вручили Чернякиной благодарность и подарок «за высокую гражданскую позицию».
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