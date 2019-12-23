За неделю в Рязани подешевели чай и сахар

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За неделю, с 17 по 23 декабря, в Рязани на 4,6% подешевел черный чай и на 3,4% — сахар-песок. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Подорожали за это время свежие огурцы — на 12,9%.
Незначительно цена увеличилась на:
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