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14:45, 23 декабря 2019 182
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За неделю на восьми рязанских улицах заделали ямы

За неделю на восьми рязанских улицах заделали ямы

За неделю, с 16 по 23 декабря, на восьми рязанских улицах заделали ямы. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Работы с применением литой асфальтобетонной смесью проводились на участках по улицам Солнечная, Татарская, Энгельса, Карла Маркса, Семчинская, Интернациональная, Мервинская и Северная окружная дорога. Общая площадь ремонта составила 259 метров в квадрате.

С начала года выбоины заделали на 200 улицах.


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