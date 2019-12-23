За неделю на восьми рязанских улицах заделали ямы

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За неделю, с 16 по 23 декабря, на восьми рязанских улицах заделали ямы. Об этом сообщил
Работы с применением литой асфальтобетонной смесью проводились на участках по улицам Солнечная, Татарская, Энгельса, Карла Маркса, Семчинская, Интернациональная, Мервинская и Северная окружная дорога. Общая площадь ремонта составила 259 метров в квадрате.
С начала года выбоины заделали на 200 улицах.
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