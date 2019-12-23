За неделю на пожарах в Рязанской области погибли два человека

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
За неделю, с 16 по 22 декабря, на пожарах в Рязанской области погибли два человека. Об этом сообщила
Всего потушили 29 пожаров, из них 14 загорание мусора. Огонь уничтожил 13 зданий и две машины. Спасли четырех человек, еще четыре пострадали. Также эвакуировали 47 человек.
В понедельник, 16 декабря, во время пожара в квартире в микрорайоне Северный в Сасове спасли местного жителя. Эвакуировано 11 человек, из них трое детей. На пожаре
В среду, 18 декабря, во время пожара в квартире на улице Затинная в Рязани спасли человека, эвакуировано шестеро.
В этот же день на пожаре в жилом доме на улице Ворошилова в селе Путятино
В четверг, 19 декабря, загорелся гараж в селе Константиново Рыбновского района. Хозяин получил ожоги.
В пятницу, 20 декабря, из-за возгорания цеха на проезде Яблочкова
В воскресенье, 22 декабря, на пожаре в квартире в селе Глядково Сасовского района погиб мужчина, также еще один местный житель отравился угарным газом.
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