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10:56, 23 декабря 2019 48
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Воронежец незаконно получил выплаты более чем на миллион рублей

Воронежец незаконно получил выплаты более чем на миллион рублей

Фото: Pixabay.com

Воронежец незаконно получил выплаты более чем на миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

54-летний житель Россошанского района получал социальные выплаты, предоставив фиктивные документы о плохом состоянии здоровья. С 2013 года ему перечислили более миллиона рублей.

На мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.


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