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Фото: Pixabay.com
Воронежец незаконно получил выплаты более чем на миллион рублей. Об этом
54-летний житель Россошанского района получал социальные выплаты, предоставив фиктивные документы о плохом состоянии здоровья. С 2013 года ему перечислили более миллиона рублей.
На мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
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