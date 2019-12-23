RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 21 декабря, на улице Семинарской ВАЗ-2105 вылетел на обочину. Водитель был пьян, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло рядом с домом №44. По предварительной информации, 74-летний рязанец, находясь за рулем отечественного автомобиля, не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб.
После аварии водителя доставили в больницу. В его крови обнаружили 1,188 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Напомним, ранее в сети появилось
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские регбисты сыграли с московским «Спартаком»
|
cледующая новость →В кораблинскую деревню провели газ
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.