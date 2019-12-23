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9:59, 23 декабря 2019 423
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Водитель, вылетевший на обочину на Семинарской, был пьян — полиция

Водитель, вылетевший на обочину на Семинарской, был пьян — полиция

Фото: УМВД по Рязанской области

В субботу, 21 декабря, на улице Семинарской ВАЗ-2105 вылетел на обочину. Водитель был пьян, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло рядом с домом №44. По предварительной информации, 74-летний рязанец, находясь за рулем отечественного автомобиля, не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб.

После аварии водителя доставили в больницу. В его крови обнаружили 1,188 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Напомним, ранее в сети появилось видео с места аварии.


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