Во вторник в Рязанской области потеплеет до +5 градусов

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Во вторник, 24 декабря, в Рязанской области потеплеет до +5 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно, местами небольшие осадки. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -1, +4 градуса, днем 0, +5 градусов.
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