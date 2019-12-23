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13:06, 23 декабря 2019 313

Vellcоm дома вошли в топ-5 новостроек Рязанской области

Vellcоm дома вошли в топ-5 новостроек Рязанской области

Российский союз промышленников и предпринимателей по строительству и жилищной политике совместно с Национальным объединением застройщиков жилья провели масштабное исследование потребительских характеристик жилых комплексов-новостроек.

Автоматизированной оценкой потребительских качеств всех жилых комплексов России занимается единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) — проект, анализирует продажи новостроек, их качество и распределяет баллы. Это помогает покупателям в выборе наиболее подходящего для них жилого комплекса, дома, квартиры.

По итогам 2019 года «Vellcоm Dom на Ленкома» и «Vellcоm Dom на Московском» вошли топ-5 ЖК Рязанской области. В холдинге эту информацию подтвердили и добавили, что «не планируют останавливаться на достигнутом и по этим ЖК, и по новым».

Отметим, что все жилые комплексы, строящиеся в России, оцениваются по 106 параметрам, которые определяют качество квартиры, подъезда, входной группы, дома, парковки, двора, близлежащих территорий, а также шаговую доступность инфраструктуры.

«Главным фактором, который влияет на выбор жилья в нашем городе, по-прежнему является цена. Поэтому большинство покупателей нацелены на предложения, которые сочетают в себе относительно доступную цену и качество дома и территории, на которой он расположен. Что получат будущие жильцы таких ЖК — видно по результатам исследования портала. Вот поэтому стоит уже сейчас задуматься, за что вы платите и какой будет ваша новая квартира!» — прокомментировали представители холдинга Vellcоm group.


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