В Воронеже запретили парковку у Центрального суда

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В Воронеже на три дня запретили оставлять машины на улице Комиссаржевской, 18а. Ограничения продлятся до 23:00 22 декабря,
На участке возле Центрального райсуда в этот период будут разгружать конструкции для строительства блочно-модульной котельной.
Кроме того, власти 20 декабря запретили парковку у театра драмы имени Кольцова. Ограничения связаны с проведением некого мероприятия.
В целях безопасности оставлять автомобили нельзя сегодня с 6:00 до 16:00 на участках проспекта Революции и улицы Карла Маркса (от Театральной до Кардашова).
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