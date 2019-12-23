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23:12, 23 декабря 2019 108
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В Воронеже запретили парковку у Центрального суда

В Воронеже запретили парковку у Центрального суда

В Воронеже на три дня запретили оставлять машины на улице Комиссаржевской, 18а. Ограничения продлятся до 23:00 22 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

На участке возле Центрального райсуда в этот период будут разгружать конструкции для строительства блочно-модульной котельной.

Кроме того, власти 20 декабря запретили парковку у театра драмы имени Кольцова. Ограничения связаны с проведением некого мероприятия.

В целях безопасности оставлять автомобили нельзя сегодня с 6:00 до 16:00 на участках проспекта Революции и улицы Карла Маркса (от Театральной до Кардашова).


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