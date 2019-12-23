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16:24, 23 декабря 2019 102
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В Воронеже задержали липчанина, полтора месяца находившегося в федеральном розыске

В Воронеже задержали липчанина, полтора месяца находившегося в федеральном розыске

В воскресенье, 22 декабря, в супермаркете в Левобережном районе Воронежа задержали 31-летнего уроженца Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Администратор торговой точки нажала на тревожную точку из-за того, что мужчина спрятал в брюки алкоголь стоимостью около 1000 рублей и прошел через кассу, не оплатив товар.

Росгвардейцы задержали злоумышленника.

Выяснилось, что мужчина уже 1,5 месяца находится в федеральном розыске.


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