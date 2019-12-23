В Воронеже задержали липчанина, полтора месяца находившегося в федеральном розыске

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 22 декабря, в супермаркете в Левобережном районе Воронежа задержали 31-летнего уроженца Липецкой области. Об этом сообщила
Администратор торговой точки нажала на тревожную точку из-за того, что мужчина спрятал в брюки алкоголь стоимостью около 1000 рублей и прошел через кассу, не оплатив товар.
Росгвардейцы задержали злоумышленника.
Выяснилось, что мужчина уже 1,5 месяца находится в федеральном розыске.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Воронеже неизвестный ограбил аптеку и избил фармацевта
|
cледующая новость →После проверки Роспотребнадзора в центре Воронежа закрыли ясли
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.