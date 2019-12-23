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23:01, 23 декабря 2019 105
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В Воронеже временно закрыли пивной магазин

В Воронеже временно закрыли пивной магазин

В Воронеже на 45 суток временно закрыли пивной магазин «Хмельная миля», расположенный на Ленинском проспекте, 227. Такое решение принял Советский райсуд. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства сегодня, 23 декабря.

Оказалось, что после внеплановой проверки Роспотребназдора в торговой точке нашли нарушения: загрузка продукции в магазин проводилась прямо под окнами жилых квартир, также установлено превышение уровня звукового давления от 2 до 6 дБ в дневное время суток в комнатах жилых квартир дома №227 от проведения погрузочно-разгрузочных работ в магазине.

Стоит отметить, что индивидуальный предприниматель обязан заняться устранением нарушений. Только тогда торговая точка продолжит работу.


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