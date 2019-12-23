В Воронеже временно закрыли пивной магазин

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В Воронеже на 45 суток временно закрыли пивной магазин «Хмельная миля», расположенный на Ленинском проспекте, 227. Такое решение принял Советский райсуд. Об этом
Оказалось, что после внеплановой проверки Роспотребназдора в торговой точке нашли нарушения: загрузка продукции в магазин проводилась прямо под окнами жилых квартир, также установлено превышение уровня звукового давления от 2 до 6 дБ в дневное время суток в комнатах жилых квартир дома №227 от проведения погрузочно-разгрузочных работ в магазине.
Стоит отметить, что индивидуальный предприниматель обязан заняться устранением нарушений. Только тогда торговая точка продолжит работу.
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