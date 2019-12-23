В Воронеже неизвестный ограбил аптеку и избил фармацевта

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 21 декабря, В Воронеже неизвестный ограбил аптеку на на проспекте Патриотов. Об этом пишет «
Отмечается, что мужчина разбил витрины и избил фармацевта.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж.
Устанавливается личность грабителя и сумма ущерба.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСиноптики назвали причину аномальной погоды в России
|
cледующая новость →В Воронеже задержали липчанина, полтора месяца находившегося в федеральном розыске
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.