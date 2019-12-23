В Шиловском районе фура насмерть сбила женщину

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Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 21 декабря, в Шиловском районе на 282-м километре трассы Р22 «Каспий» сбили женщину. Об этом сообщила
По предварительным данным, 39-летний житель Челябинской области за рулем Volvo с полуприцепом сбил 51-летнюю жительницу Шиловского района, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП местная жительница скончалась на месте.
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