«В себе я уверен точно». Любимов прошел тестирование на наркотики

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Губернатор Николай Любимов прошел тестирование на употребление наркотических веществ. Об этом он сказал на
Глава региона отметил, что ожидает от процедуры значительное снижение количества людей, которые принимают наркотики. Он пошутил, что «чиновникам для прохождения теста не требуется разрешения родителей».
«Пока результаты тестирования мне не сообщали, но в себе я уверен точно. Если б я покуривал, то вы бы это заметили», — сказал Любимов.
Напомним, в регионе
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