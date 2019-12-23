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14:03, 23 декабря 2019 269
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В Рязанской области осудят убийцу пожилой пары

В Рязанской области осудят убийцу пожилой пары

В Рязанской области осудят жителя Сасовского района, который убил супругов-пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале этого года мужчина пришел в дом пожилой пары, где несколько раз ударил ножом мужчину в грудь и один раз — женщину. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

Злоумышленник забрал из их дома деньги.

За преступление мужчине грозит срок от 8 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

Уголовное дело, возбужденное по пункту «в» части 4 статьи 162, пунктам «а», «в», «з», части 2 статьи 105 УК РФ направили в суд.

Ранее сообщалось, что подозреваемый расправился с пенсионерами из-за 300 тысяч рублей. Мужчина хотел взять в долг деньги, но пожилая пара отказала ему.


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