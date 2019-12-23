В кораблинскую деревню провели газ

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Фото: Издательство «Пресса»
В деревню Дроково Кораблинского района провели газ. Два первых дома подключили 17 декабря, пишет издательство «
В ближайшее время работы намерены провести еще в двух семьях. Всего должны газифицировать 26 домов — почти все в этой деревне.
Отмечается, что необходимые документы и деньги на проект местные жители начали собирать более десяти лет назад, однако процесс газификации неоднократно останавливали по разным причинам.
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