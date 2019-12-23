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8:21, 23 декабря 2019 375
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет тепло, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

В Москве в начале недели прогнозируют теплую погоду — воздух прогреется до 8 градусов выше нуля. Небольшое похолодание ожидается в среду. По мнению синоптиков, в течение суток температура будет колебаться от нуля до плюс пяти.

В южных районах Западной Сибири в начале недели будет 11-16 градусов ниже нуля ночью и минус 7-12 днем.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются метели и снег. Из-за сибирского антициклона в центре и на юге Красноярского края, в Иркутской области температура воздуха опустится до 30 градусов ниже нуля ночью и минус 20 днем.

На юге Урала эксперты прогнозируют похолодание — ночью около минус 21 градуса, днем 20 градусов ниже нуля. Сильнейшие морозы ожидаются на Дальнем Востоке. Ночью на севере Амурской области столбики термометров опустятся до отметки в минус 48 градусов.

В южных районах Якутии похолодает до минус 40 градусов. В южных дальневосточных районах ночью температура воздуха опустится до 34 градусов ниже нуля, днем станет на 10 градусов теплее. В Приморском крае будет минус 8-13 градусов.


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