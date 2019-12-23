В центре Рязани восстановили упавшие баннеры

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 23 декабря, на улице Сенной повесили баннеры, которые упали из-за сильного ветра 19 декабря.
Полотна закреплены на каркасе и закрывают собой полуразрушенное здание.
Напомним, из-за урагана в Рязани также упали
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец пробрался в заброшенный подземный переход около автовокзала
|
cледующая новость →Скопинская администрация прокомментировала ситуацию с выселенными жителями военного городка
Наш бюджет — миллион рублей.