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В 2020 году в Рязани установят еще 41 «умный светофор». Об этом стало известно на заседании общественного совета при региональном
Участникам форума рассказали, что с 2014 года в областном центре адаптивной системой оборудовали 83 светофора.
«Данные этой системы используются для моделирования транспортных потоков, включая всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Эти данные можно использовать как в практических, так и в научных целях», — подчеркнул глава регионального минтранса Вадим Решетник.
Кроме того, участники заседания обсудили итоги реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, в общей сложности в 2019 году было
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