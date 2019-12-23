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12:19, 23 декабря 2019 479
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В 2020 году в Рязани установят еще 41 «умный светофор»

В 2020 году в Рязани установят еще 41 «умный светофор»

В 2020 году в Рязани установят еще 41 «умный светофор». Об этом стало известно на заседании общественного совета при региональном минтрансе.

Участникам форума рассказали, что с 2014 года в областном центре адаптивной системой оборудовали 83 светофора.

«Данные этой системы используются для моделирования транспортных потоков, включая всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Эти данные можно использовать как в практических, так и в научных целях», — подчеркнул глава регионального минтранса Вадим Решетник.

Кроме того, участники заседания обсудили итоги реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в общей сложности в 2019 году было отремонтировано 166 километров дорог. Все объекты приняты заказчиком. Общий бюджет нацпроекта «БКАД» на 2019 год составил 2 млрд 671 млн 690 тысяч 900 рублей.


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