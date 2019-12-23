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У жителя Захарова нашли почти четыре килограмма марихуаны. Об этом сообщила
Полицейские узнали, что 30-летний мужчина употребляет наркотики. Также стало известно о запасе запрещенных веществ, которые он мог хранить в своем сарае.
Во время обыска правоохранители обнаружили пакеты с марихуаной общим весом 3 килограмма 700 граммов. Оказалось, что местный житель обнаружил заросли конопли и стал изготавливать наркотики.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК.
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