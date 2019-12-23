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15:01, 23 декабря 2019 186
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Скопинская администрация прокомментировала ситуацию с выселенными жителями военного городка

Скопинская администрация прокомментировала ситуацию с выселенными жителями военного городка

Скопинская администрация прокомментировала ситуацию с выселенными жителями военного городка. На сегодняшний день какие-либо документы от Минобороны по передаче домов не получены. Об этом RZN.info рассказал заместитель руководителя аппарата администрации Скопинского района Алексей Посалин в понедельник, 23 декабря.

По его мнению, приказ Минобороны означает, что ведомство дало распоряжение своим сотрудникам заняться данным вопросом, но сроки решения администрации неизвестны.

«Мы все узнаем из СМИ, на данный момент ни одного документа мы не получили», — отметил собеседник агентства.

При этом Посалин подчеркнул, что «людей никто не бросает».

«Администрация находится с жителями в „тесном контакте“ с участием рязанского правительства. С ними работают юристы, специальная комиссия обследует жилье», — добавил замруководителя аппарата администрации Скопинского района.

Напомним, жителей поселка Желтухинский через суд лишают квартир без предоставления жилья. Их проживание в квартирах оспорило Центральное территориальное управление имущественных отношений Минобороны.

Жилье перевели в категорию служебного несколько лет назад. Люди узнали об этом, когда стали получать уведомления о выселении и повестки в суд. Скопинцы устроили митинг, на который приехала замминистра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина.

Она пообещала местным жителям, что им помогут юристы регионального правительства. 16 декабря Минобороны издало приказ о передаче в собственность Скопинского района 359 квартир и четырех земельных участков, на которых находятся жилые дома. Жителям военного городка пообещал помочь губернатор Николай Любимов.


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