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16:36, 23 декабря 2019 318
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Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха, пишут РИА Новости.

На прошлой неделе атлантический циклон вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы. В понедельник, 23 декабря, он подошел к российской территории.

«Сильное ненастье в нашей стране маловероятно. При этом вихрь несет с собой очередную порцию очень теплого воздуха, поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди. И только севернее линии Архангельск — Пермь осадки перейдут в снег», — говорится в публикации.

Потепление уже успели заметить жители Москвы, где в понедельник столбики термометров поднялись выше четырех градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до семи-восьми градусов.


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