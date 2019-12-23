Рязанский медколледж вошел в сотню лучших учебных заведений России

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Рязанский медицинский колледж занял 88 место в топ-500 лучших учебных заведений России и первое в топ-10 региона по качеству подготовки кадров по программам среднего профессионального образования. Об этом сообщил
Мониторинга качества подготовки кадров в 2018 году провел Главный информационно-вычислительный центр Минобрнауки.
Рязанский медколледж выпускает специалистов среднего звена по специальностям:
Они вошли в региональный топ наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий. Результаты мониторинга сформировали из комплексных показателей деятельности колледжа, включая качество подготовки, участие и победы студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, кадровый состав и трудоустройство выпускников.
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