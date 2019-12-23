Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:02, 23 декабря 2019 290
 0    0

Рязанский медколледж вошел в сотню лучших учебных заведений России

Рязанский медколледж вошел в сотню лучших учебных заведений России

Рязанский медицинский колледж занял 88 место в топ-500 лучших учебных заведений России и первое в топ-10 региона по качеству подготовки кадров по программам среднего профессионального образования. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Мониторинга качества подготовки кадров в 2018 году провел Главный информационно-вычислительный центр Минобрнауки.

Рязанский медколледж выпускает специалистов среднего звена по специальностям:

  • «Лечебное дело»;
  • «Сестринское дело»;
  • «Акушерское дело»;
  • «Лабораторная диагностика»;
  • «Стоматология ортопедическая»;
  • «Фармация».

Они вошли в региональный топ наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий. Результаты мониторинга сформировали из комплексных показателей деятельности колледжа, включая качество подготовки, участие и победы студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, кадровый состав и трудоустройство выпускников.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани? 1

Наш бюджет — миллион рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 10 декабря 2019 5 664
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
20:13, 13 декабря 2019 4 264
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 18 588
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 315
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 3 857
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум