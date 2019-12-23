Рязанские соцработники станут клиническими тренерами

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В Рязани появятся клинические тренеры — соцработники, которые пройдут подготовку по программе долговременного ухода за пожилыми людьми. Ее уже представили федеральному министру труда и соцзащиты Максиму Топилину, сообщает ГТРК «
Известно, что обучающий курс составили в рязанском медуниверситете. При этом учли, что соцработники не имеют профильного образования, но должны работать с тяжелыми медицинскими случаями.
Лекции будут читать педагоги кафедры сестринского дела, вместе с практикой курс займет 128 часов.
Для России это пилотный проект, его реализуют в рамках нацпроекта «Демография». Одновременно с Рязанью в программу включили еще 12 регионов, они делят между собой федеральные средства.
42 рязанца уже получили удостоверения клинических тренеров. Если опыт области окажется удачным, его распространят на другие регионы.
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