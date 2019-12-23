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12:14, 23 декабря 2019 371
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Рязанка пригрозила пьяному мужу «найти себе другого» и едва не лишилась жизни

Рязанка пригрозила пьяному мужу «найти себе другого» и едва не лишилась жизни

Рязанка пригрозила пьяному мужу, что найдет себе другого мужчину, и едва не лишилась жизни. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в доме на улице Фирсова. Когда 34-летний мужчина пришел домой, его 38-летняя жена упрекнула супруга в том, что он «не участвует в воспитании годовалого ребенка». Однако как только рязанец решил поняньчить младенца, женщина не позволила этого, потому что мужчина был пьян.

«После этого она пригрозила, что взамен нетрезвого найдет себе другого мужа. Эти заявления разгневали мужчину и он начал ругаться», — говорится в сообщении.

Рязанец повалил жену на пол и стал угрожать задушить. Женщине удалось вырваться и вызвать полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.


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