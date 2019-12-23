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Рязанка Мария Селиверстова выступила в финальном выпуске «Танцев» на ТНТ. Шоу с ее участием показали в субботу, 21 декабря.
На концерте определили победителя «Танцев», а также показали зрителям номера с выбывшими участниками.
Селиверстовой, а также трем девушкам из других команд, поставили танец в стиле «стрип».
Напомним, рязанка
Выступление можно посмотреть с 38 минуты
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