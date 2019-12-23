Рязанец пробрался в заброшенный подземный переход около автовокзала

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец забрался в заброшенный подземный переход на Московском шоссе. Ролик, снятый оттуда, он опубликовал на YouTube.
Автор видео отметил, что, по одной из версий, переход закрыли из-за постоянного подтопления. В ролике он показал слив, куда попадала вода.
Судя по ролику, в переходе скопились горы мусора.
«Как на городской свалке», — отметил автор видео.
Он рассказал, что сделал видео «в память об этом месте», добавив, что ранее стены подземного перехода украшали изображения с памятниками города, а сейчас его украшают «изображения мусора и хлама».
Информации о том, будут ли
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьRenault отзовет в России почти 80 тысяч машин
|
cледующая новость →В центре Рязани восстановили упавшие баннеры
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.