Renault отзовет в России почти 80 тысяч машин

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Renault отзовет в России почти 80 тысяч автомобилей Kaptur, произведенные с 2015 года. Об этом
Причиной отзывы стала возможность «внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота».
Владельцам, чьи автомобили попадают под отзыв, сообщат об этом через рассылку писем или по телефону. Водителям придется обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.
Владельцы смогут также самостоятельно определить, попадает ли их машина под отзыв: для это нужно проверить VIN-код собственного автомобиля по поиску на
Также узнать о наличии машины в программе отзыва можно с помощью специального
Если автомобиль попадает под отзыв, на нем переустановят петлю замка капота, а также сменят сам замок.
Работы будут бесплатными для владельцев.
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