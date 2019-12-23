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15:51, 23 декабря 2019 324
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Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин открыл движение пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, передает РИА Новости.

Глава государства лично проехал по мосту в кабине машиниста.

После этого первый поезд «Таврия» отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Состав пройдет через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.

Мост в Крым — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года.

Напомним, рязанцы смогут добраться в Крым поездом без пересадок. Ранее появилась информация о ценах на билеты.


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