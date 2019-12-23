Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

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Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин открыл движение пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, передает
Глава государства лично проехал по мосту в кабине машиниста.
После этого первый поезд «Таврия» отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Состав пройдет через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.
Мост в Крым — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года.
Напомним, рязанцы смогут добраться в Крым поездом без пересадок. Ранее появилась информация о
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