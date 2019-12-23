После проверки Роспотребнадзора в центре Воронежа закрыли ясли

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В Воронеже после внеплановой проверки Роспотребнадзора временно закрыли ясли в детском саду № 86 (улица Кольцовская, 82). Об этом пишет портал
Работать корпус перестанет с 24 декабря и до решения суда.
Воспитанников планируют принять в корпусе детского сада № 86, а также детские сады № 3, 98 и 67. Ясельные группы во встроенно-пристроенном корпусе посещали около 50 детей (4 группы).
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